Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski wyjaśnił, że chodzi o złamanie zabezpieczeń certyfikatów, które ZUS udostępnia lekarzom , by ci mogli wystawiać m.in. recepty i zwolnienia lekarskie.

Włamywał się na konta lekarzy w całej Polsce. Usłyszał zarzuty

- Zaczęliśmy badać tę sprawę i okazało się, że takich przypadków jest dużo więcej. Obecnie sprawdzamy, czy podejrzany wykorzystał dane pacjentów, a jeśli tak, to w jaki sposób - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prok. Mieczysław Sienicki.

Do przestępstw miało dochodzić od stycznia 2023 roku do kwietnia 2024. Śledztwo przeciwko Kamilowi B. prowadzi tarnowska Prokuratura Okręgowa przy udziale Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Zarząd w Katowicach. 36-latek został zatrzymany w środę i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.