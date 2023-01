Sytuacja na drogach na skutek intensywnych opadów śniegu jest ciężka - w nocy doszło do kilku wypadków. W województwie lubelskim z drogi wypadł autobus. Na skutek zdarzenia rannych zostało dziesięć osób.

Wandzin. Wypadek autokaru pod Lublinem

- W tej chwili działania ratownicze dobiegły końca. Mogą pojawiać się utrudnienia ze względu na wyciąganie autobusu przez pomoc drogową - przekazał na antenie Polsat News st. kpt. Michał Mazur z PSP w Lubartowie.



Jak powiadomił, w trakcie akcji ratowniczej droga Lubartów-Lublin została całkowicie zablokowana. - Teraz odbywa się ruch wahadłowy. Prawdopodobnie w trakcie wyciągania autobusu droga przez jakiś czas może być nieprzejezdna - dodał.

Ochotnicza Straż Pożarna-Gmina Firlej powiadomiła, że po zdarzeniu na miejscu działania prowadziły jednostki PSP z Lubartowa, Lublina i jednostki OSP z terenu powiatu oraz policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Mojtyny. Tir uderzył w dom

Ciężkie warunki na drogach w związku z opadami śniegu zauważalne są również w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie we wsi Mojtyny na trasie nr 59, między Mrągowem a Rozogami, tir wbił się w budynek mieszkalny. Kierowca tira był na miejscu opatrywany przez medyków, mieszkańcy domu nie zostali ranni.

Na razie nie wiadomo z jakich powodów tir wjechał w dom - będzie to ustalać policja. Dyżurny straży pożarnej w Olsztynie poinformował, że w niewielkim oddaleniu od budynku jest mały zakręt. - Tir przebił ścianę domu jednorodzinnego i tam się zakleszczył. W domu przebywały dwie osoby, którym nic się nie stało, obecny na miejscu zespół medyków opatruje kierowcę tira - powiedział.

Nie wiadomo, czy budynek, który ma uszkodzoną ścianę będzie się nadawał do zamieszkania - zdecyduje o tym nadzór budowlany.

W woj. warmińsko-mazurskim miejscami intensywnie pada śnieg. Dyżurna GDDKiA Monika Braham poinformowała, że błoto pośniegowe występuje m.in. na trasie Giżycko-Ełk, od Rucianego-Nidy do granicy województwa, od Zgniłochy do Jedwabna jest lokalna śliskość, na trasie Warszawa-Gdańsk ślisko może być od wsi Załuski do granicy regionu, błoto i ślisko może być od Giżycka do granicy województwa na trasie nr 63. Po drogach krajowych w regionie jeżdżą obecnie 42 jednostki sprzętu do odśnieżania.