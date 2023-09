To pierwsze takie wydarzenie od 20 lat. Tyle minęło od ostatnich ćwiczeń, podczas których polscy piloci lądowali na drogach publicznych. Wykorzystują do tego tzw. Drogowe Odcinki Lotniskowe, które w krytycznych sytuacjach mają pomóc w rozproszeniu sił lotniczych. Pierwszy myśliwiec F-16 sterowany przez inspektora sił powietrznych wylądował w poniedziałek na odcinku drogi wojewódzkiej nr 604 w woj. warmińsko-mazurskim. Ćwiczenia wojskowe Route 604 mają potrwać do piątku, a dwukilometrowy odcinek drogi został wyłączony z ruchu.