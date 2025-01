Noworoczny toast wznosiło z Polsatem 4 miliony 147 tys. widzów w grupie 4+ (to więcej niż co trzeci Polak oglądający w tym momencie telewizję - udział 23:59-24:00 w grupie 4+ to aż 35,5 proc.) - a ostatnia minuta starego roku to był to "szczyt oglądalnościowy".