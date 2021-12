Sejmowa komisja kultury zajmuje się ustawą medialną

Formalnie komisja kultury zajmuje się uchwałą Senatu z 9 września 2021 roku - chodzi o odrzucenie przez tę izbę ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

O tym, że ustawa medialna pojawi się na agendzie komisji, posłowie dowiedzieli się w ostatniej chwili. Nie było to wcześniej zapowiadane.



Opozycja oburzona

Taki tryb procedowania ustawy wywołał oburzenie posłów opozycji.

- Dostałem SMS-a od państwa o 12.36 (komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 13 - przyp. red.) o tym, że ta komisja ma dzisiaj mieć miejsce. Zgodnie z regulaminem sejmowym o terminie i porządku dziennym komisji powinniśmy być poinformowani trzy dni przed przed posiedzeniem. To jest kpina z tej komisji i z nas wszystkich - krytykowała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Reklama

- Tak nie wolno pracować. Państwo nie jesteście właścicielami Polski. Tak się nie robi. Co to w ogóle jest? Naprawdę chcecie przejść do historii jako najgorsza ekipa parlamentarna w Polsce? Nie wstyd wam? Apeluję do poczucia honoru pana przewodniczącego, bo znam pana przewodniczącego z innej strony. Co oni z panem zrobili? - pytała Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO.

Marek Suski z PiS przekonywał, że regulamin dopuszcza możliwość skrócenia terminów zawiadamiania o posiedzeniu komisji. - A co do tego, czy chcemy być ekipą najgorszą, to myślę, że nie jesteśmy w stanie przebić ekipy Donalda Tuska, który szkodził Polsce, a my staramy się być ekipą, która broni polskich interesów i polskiego prawa - mówił.



Ustawa medialna

W sierpniu - z dwiema poprawkami - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy medialne. Proponowane zmiany wywołały wiele kontrowersji i sprzeciw Stanów Zjednoczonych. Nowelizacja zakłada, że właścicielem firmy medialnej w Polsce może być jedynie firma polska lub taka, która ma siedzibę w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany te dotknęłyby m.in. grupę TVN Discovery, dlatego potocznie nowelizację nazywano "lex TVN". Stany Zjednoczone - Discovery to amerykański koncern - podkreślały, że uchwalenie nowelizacji znacząco wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie i obecność biznesu USA w kraju.

Opozycja zwracała uwagę, że nowelizacja nie tylko jest niezgodna z umową handlowa zawartą ze Stanami, co naraziłoby kraj na konieczność wypłaty ogromnego odszkodowania, ale z premedytacją uderza w media krytyczne wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości.

9 września Senat odrzucił nowelizację ustawy medialnej.