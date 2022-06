Z sondażu wynika, że w czerwcu do zwolenników obecnego rządu zalicza się 33 proc. badanych (spadek o 1 punkt w stosunku do maja), a jego przeciwnicy stanowią 40 proc. ogółu ankietowanych, (wzrost o 4 pkt. proc.). Natomiast o 3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek mających do niego stosunek obojętny i wynosi 23 proc. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 4 proc. ankietowanych (bez zmian).

Według CBOS, największym zmianom w ostatnim miesiącu uległy notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że to on stoi na czele rządu wyraża 35 proc. badanych (spadek o 5 pkt. proc.), a niezadowolenie z tego deklaruje 50 proc. (wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu do maja). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. badanych (bez zmian).

Sondaż CBOS. Spada poparcie dla premiera Morawieckiego

Wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy dobrze oceniło 40 proc. ankietowanych (mniej o 1 pkt. proc.), niezadowolonych z rezultatów jego działań jest 49 proc. badanych (o 2 pkt. proc. więcej), a 12 proc. badanych odpowiedziało, że "trudno powiedzieć" (bez zmian). Według CBOS, oceny polityki gospodarczej urzędującego gabinetu zbliżyły się do poziomu z lutego i marca bieżącego roku.

Zdaniem 31 proc. ankietowanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 3 pkt. proc.), nie stwarza takiej szansy według 57 proc. badanych (wzrost o 4 pkt. proc.). 12 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź - "trudno powiedzieć" (mniej o 1 pkt. proc.).

Sondaż przeprowadzono od 30 maja do 9 czerwca na próbie liczącej 1050 osób - w tym 61,6 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,1 proc CATI (wywiad telefoniczny) i 15,2 proc. - CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).