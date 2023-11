Dlaczego profil zaufany nie działa? Przegapiłeś termin ważności

Profile zaufane milionów osób w Polsce wygasły wraz z końcem października . Oznacza to, że wielu rodaków w tej chwili nie ma dostępu do usługi i nie może jej wykorzystać w administracji internetowej. O konieczności przedłużenia terminu ważności profilu zaufanego w wiadomości SMS informowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Profil zaufany co do zasady ważny jest trzy lata. W trakcie pandemii, z uwagi na chęć ograniczenia kontaktów społecznych, jego ważność była jednak przedłużana automatycznie. W tym roku jednak tak się nie stało. Wprawdzie wiadomość SMS ostrzegała, że trzeba samodzielnie przedłużyć ważność usługi, ale wielu z nas potraktowało to jako oszustwo lub po prostu nie zdążyło tego zrobić.