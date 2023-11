Nowa dywizja Wojska Polskiego. Mariusz Błaszczak ogłasza

We wpisie na X minister napisał zkolei, że "Polska ma potencjał demograficzny na co najmniej 300-tysięczne Wojsko Polskie i sześć dywizji". Dalej oznajmił, że cieszy go powrót do kraju Polaków z zagranicy, którzy wstępują do polskiego wojska. - To jest bardzo mocny sygnał pokazujący, że Polska jest bezpieczna" - mówił szef MON.