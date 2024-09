"Apelujemy do wszystkich klientów, którzy zakupili powyższy produkt o jego niespożywanie i wyrzucenie , zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki odpadami lub o zwrócenie zakupionego towaru. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia konsumenta" - uściślono.

Szkło w butelkach z lemoniadą. Żabka apeluje do klientów

W komunikacie sprecyzowano, że produkty wycofane ze sprzedaży to "12019637 LEMONIADA KISZONE POM I MANG DK 330ML MW., oznakowane terminem przydatności do spożycia 24/01/2025". W butelkach z podanej powyżej partii znaleziono bowiem fragmenty szkła. Nie jest to jedyny tego typu przypadek w ostatnich dniach, kiedy sieci informują o wycofaniu całych partii produktów.