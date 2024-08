GIS ostrzega przed salmonellą. Wykryto ją w znanych produktach

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii salmonelli w dwóch partiach mieszanek sałat AVITT. Jak przekazano we wtorkowym komunikacie, konsumenci, którzy posiadają produkty o wskazanym numerze partii, proszeni są o zwrócenie go do sklepu. Spożycie może wywołać zatrucie pokarmowe.