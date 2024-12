Nowe informacje ws. rodziców wygłodzonej trzylatki. Sąd zdecydował

W czwartek po południu zakończyło się posiedzenie aresztowe w sprawie rodziców 3-letniej dziewczynki. - Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, do 16 marca 2025 roku, czyli trzy miesiące od dnia zatrzymania - przekazała dziennikarzom sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie Marta Nikiel-Rzadkowska.

Jak dodała sędzie, "aktualnie rodzice są doprowadzani do aresztów śledczych". - Sąd, podejmując decyzję o zastosowaniu aresztu wobec rodziców, kierował się przede wszystkim przesłankami do zastosowania tymczasowego aresztowania. Tutaj zaszły dwie przesłanki, czyli obawa utrudniania postępowania karnego, które toczy się przeciwko rodzicom małoletniej oraz za względu na grożącą surową karę. Jak wiemy, od przestępstwa, które zarzuca się rodzicom jest zagrożone karą od 3 do 20 lat więzienia - dodała, wspominając, że chodziło również o obawę matactwa.