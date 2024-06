Nowe 10 zł już w obiegu. Będzie droższe niż cena nominalna

"Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra o próbie Ag 925, ma średnicę 32 milimetry i masę 14,14 grama" - czytamy w komunikacie. Do nabycia jest 10 tys. sztuk takich monet, wystarczy udać się do dowolnego Oddziału Okręgowego NBP lub zakupić ją w sklepie internetowym "Kolekcjoner". Koszt takiej monety kolekcjonerskiej to 230 zł.

