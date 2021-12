Pierwszymi gośćmi Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń" były gwiazdy tegorocznego Sylwestra Szczęścia z Polsatem, Viki Gabor i Dawid Kwiatkowski.

- Jestem bardzo podekscytowana i myślę, że będzie fajnie - mówiła Viki Gabor. - Próby były naprawdę spoko i będzie super - zapewniła, pytana o nastawienie przed sylwestrowym koncertem.

- Nie da się lepiej zakończyć roku, niż na scenie. Usłyszałem przed chwilą owacje i tym bardziej chce mi się już tam wyjść, więc nie mogę się doczekać aż wyjdę i dam z siebie wszystko - dodał Dawid Kwiatkowski.

Reklama

- Każdy na pewno najdzie coś dla siebie, bo rozstrzał gatunków na tym sylwestrze jest na pewno bardzo duży - mówił dalej.

Artyści muszą zmierzyć się ze stresem

Artyści zwrócili też uwagę jak ważne jest dla nich móc grać przed publicznością na żywo. - Były miesiące kiedy faktycznie restrykcje nie pozwalały nam uprawiać swojego zawodu. Ja nigdzie tak dobrze się nie ładuję jak na scenie, więc jak coś, sytuacja mi to zabiera, jest mi po prostu ciężko - stwierdził Dawid Kwiatkowski.

- Brakowało mi strasznie tych koncertów, więc mam nadzieję, że nie będzie tego covida i wszystko ruszy, tak jak był wcześniej - dodała Viki Gabor.

Dawid wyznał także, że to "wielki stres" wracać na scenę po długiej przerwie. - Człowiek nie ma tego kontaktu z ludźmi, trochę się od tego odzwyczaja, siedzi w domu i nagle ktoś mówi: to jest ten czas, wychodzisz na scenę. A ty sobie myślisz: czy ja jeszcze potrafię? To jest stresujące - mówił.

Niespodzianka na antenie

Dawid Kwiatkowski urodził się 1 stycznia. - Mnie się bardzo podoba ta data. Miałem zawsze wszystko pierwsze. Pierwszy 18 lat, pierwszy prawo jazdy, a gdybym się urodził kilka godzin wcześniej, 31 grudnia, musiałbym na wszystko czekać - stwierdził w rozmowie z Piotrem Witwickim.



Dziennikarz i Viki Gabor złożyli mu życzenia, a artystka postanowiła zaśpiewać dla Dawida popularną piosenkę "Happy Birthday".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor śpiewa dla Dawida Kwiatkowskiego Polsat News



Nowe hity i uwielbiane przeboje

Kolejnymi gośćmi w programie byli bracia Paweł i Łukasz z Golec uOrkiestra. - Są sprawdzone przeboje, są sprawdzone przeboje Golców, które śpiewa i kocha cała Polska, ale oczywiście trzeba co jakiś czas te nowości pokazać i tak też będzie dzisiaj - mówili bracia.

- Pan reżyser Konrad Smuga zażyczył sobie, żeby dzisiaj zagrać "Lornetkę". Ten utwór też ma piękną historię, ponieważ powstał tutaj na Śląsku, w Katowicach. Studiowaliśmy na Akademii Muzycznej w Katowicach. Właśnie 23 lata temu powstawał ten utwór - zdradzili.

Kto wystąpi na Sylwestrze Szczęścia?

Początek sylwestrowego świętowania 31 grudnia od godz. 20:00. Na powitanie Nowego Roku największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Na scenie Stadionu Śląskiego między innymi Bajm, z którym już nie odnajdzie nas ta sama chwila i Doda, która zawsze udowadnia, że fajna z niej Dżaga. Natomiast Cleo zabiera wszystkich tam, gdzie ma swój dom, a Ewelina Lisowska prowadzi w stronę słońca! Wśród artystów także Dawid Kwiatkowski, który pokaże, że wszystko w życiu jest piękne i proste, a Enej podaruje kamień z napisem LOVE. Do tego Minelli, Olivia Addams, Danzel, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr. Alban, Akcent, Viki Gabor, Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Papa D, Enej, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra oraz Gromee! Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów między innymi w Telewizji Polsat, Polsat Go, w serwisie Interia.pl oraz Polsat News.

Specjalne taneczne lekcje

Koncert to nie jedyna atrakcja. Lenka Klimentova i Rafał Maserak zaprezentują najgorętsze układy choreograficzne, zaproszą widzów i publiczność na lekcję tańca. W roli prowadzących imprezy między innymi niezastąpiony Krzysztof Ibisz, energetyczna Karolina Gilon, uwielbiana przez widzów Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, czyli połowa duetu sióstr ADiHD i Patryk Cebulski, młody aktor, znany z produkcji Polsatu.

Za organizację odpowiada Music Company. Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja POLSAT, Województwo Śląskie i Stadion Śląski.