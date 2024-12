Pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia przynosi nieprzyjemną aurę w wielu miejscach. Jak zwraca uwagę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godz. 6:00 południowa połowa naszego kraju jest wyraźnie chłodniejsza niż północna. Podczas gdy w Kielcach o tej porze było -6,9 st. C, to w Helu zanotowano o prawie 10 stopni więcej: 5,9 st. C. Również w ciągu dnia najcieplej będzie na północy Polski.

Reklama