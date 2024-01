Donald Tusk został zaprzysiężony na premiera 13 grudnia. Sondaż wykonany po miesiącu rządów nowego premiera pokazuje, że wyborcy są głęboko podzieleni co do oceny nowego rządu. Jak wskazano, odsetek pozytywnych ocen działań koalicji jest niższy niż poparcie, które uzyskała w wyborach. - To sygnał ostrzegawczy - komentuje politolog Rafał Chwedoruk.