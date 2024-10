Kto decyduje o starcie sezonu grzewczego? Nie ma jednoznacznych przepisów

Sezon grzewczy 2024. Od kiedy zaczną grzać kaloryfery?

Ogólnie można przyjąć, że sezon grzewczy rozpoczyna się na przełomie października i listopada, a kończy na przełomie marca i kwietnia . Co ciekawe, rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku mówi o minimalnych temperaturach, jakie powinny panować w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z treścią rozporządzenia, jest to "20 stopni Celsjusza dla pokoi, kuchni, przedpokoju oraz 24 stopnie dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi bez odzieży, czyli łazienek".

O czym pamiętać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego?

Zanim kaloryfery zaczną grzać, warto wyczyścić je z osiadającego na nich kurzu. Do tego celu nada się specjalna szczotka lub oczyszczacz. Zanieczyszczenia, które zebrały się pomiędzy żebrami kaloryfera, można wessać za pomocą odkurzacza. Jeśli kurz nie daje za wygraną, to wówczas można wydmuchać go z trudno dostępnych przestrzeni suszarką do włosów.