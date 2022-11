Kotula składa wniosek o zawieszenie zarządu Polskiego Związku Tenisowego

Katarzyna Kotula zaapelowała do ministra sportu o skierowanie do sądu wniosku o zawieszenie zarządu Polskiego Związku Tenisowego (PZT). Jest to pokłosie wcześniejszych oskarżeń posłanki Lewicy wobec szefa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. Kotula opowiedziała o przemocy seksualnej, jakiej miał dopuszczać się wobec niej Skrzypczyński.

