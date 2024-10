W polskich składach zalegają tony węgla. Z tego powodu wielu Polaków wykorzystujących ten materiał opałowy odwleka jego zakup na późnej. Okazuje się jednak, że to błąd, ponieważ większość obecnego w składach surowca to tak zwany miał węglowy, który nie nadaje się do ogrzewania domów. Co więcej, ceny węgla opałowego mogą pójść w górę.