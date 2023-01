Zdjęcie 13 jemiołuszek leżących na chodniku pojawiło się w sieci w poniedziałek. Natychmiast wywołało spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Nie były jednak one wcale martwe.

"Jakby co, to są to pijane jemiołuszki. Zjadają sfermentowane jagody jarzębiny i się upijają. Warto zabrać je z chodnika, a w najlepszym razie umieścić gdzieś w ciepłym miejscu aż do wytrzeźwienia i wypuścić" - podkreślił autor wpisu na Twitterze.

Ptaki lubią jeść sfermentowane owoce

Inne gatunki ptaków także zajadają się sfermentowanymi owocami jarzębiny oraz ostrokrzewu. Alkohol powstaje w nich na skutek fermentacji w czasie pierwszych przymrozków.

Skrobia pod wpływem niskiej temperatury rozkłada się na cukry proste. W czasie odwilży do owoców przedostają się zarodniki drożdży, które przyspieszają proces fermentacji.