​GUS: Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat

Opublikowane we wtorek wstępne wyniki spisu wskazują na duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku.

W tzw. okresie międzyspisowym (od 2011 r., kiedy odbył się poprzedni spis - red.) zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym - z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,4 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym - z 64,4 proc. w 2011 r. do 59,3 proc. w 2021 r.

Zanotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 3,1 p. proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p. proc.).

Co piąty mieszkaniem Polski ma ponad 60 lat

Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym - z 16,9 proc. do 22,3 proc., tj. o ponad 5 punktów procentowych. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyły blisko 2 mln osób w wieku 60-65 lat i więcej, a tym samym już przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Wzrósł odsetek rozwodników

Wstępne wyniki spisu 2021 wskazują również na zmiany, jakie zaszły w strukturze ludności według stanu cywilnego w stosunku do spisu 2011. Najbardziej liczną grupą wśród osób w wieku 15 lat i więcej są nadal osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowią nieco ponad połowę tej populacji - 54 proc. (17 339,0 tys.). Dla porównania w 2011 r. było to blisko 56 proc. (18 236,4 tys.).

Kolejną grupą (której udział w stosunku do 2011 r. istotnie się nie zmienił) są kawalerowie i panny, stanowiący ponad 29 proc. badanej populacji (w 2011 r. - blisko 29 proc.).

Osoby owdowiałe stanowią 8,5 proc. (w 2011 r. - 9,6 proc.). Udział osób rozwiedzionych wzrósł z 5,0 proc. w 2011 r. do 7,6 proc. w 2021 r.

Kawalerowie na wsi, panny w miastach

Struktura ludności według stanu cywilnego jest zróżnicowana zależnie od miejsca zamieszkania. Odsetek kawalerów na wsi jest większy niż w miastach (34,5 proc. wobec 33,6 proc.), odmiennie niż panien (które stanowią 23,1 proc. kobiet na wsi i 25,6 proc. w miastach). Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast pozostają w związku małżeńskim (57,3 proc. osób wobec 51,9 proc.), a różnica ta jest widoczna szczególnie w przypadku kobiet (mężatki stanowią 57,4 proc. kobiet na wsi wobec 49,9 proc. w miastach).

Osoby mieszkające na wsi rzadziej niż osoby w miastach są rozwiedzione (5,0 proc. mieszkańców wsi wobec 9,3 proc. mieszkańców miast). Odsetek osób owdowiałych na wsi i w miastach jest zbliżony i wynosi ok. 8,5 proc.

Najmniej rozwodników na Podkarpaciu i w Małopolsce

Zjawisko rozwodów jest zróżnicowane także w poszczególnych województwach. Województwa zachodniej Polski, tj. dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie, cechują się najwyższymi udziałami osób rozwiedzionych w populacji w wieku 15 lat i więcej (odpowiednio 9,5 proc., 9,4 proc., 9,0 proc. wobec 7,6 proc. dla Polski ogółem) oraz najniższymi dla osób zamężnych i żonatych (odpowiednio 50,8 proc., 51,0 proc., 51,1 proc. wobec 54,0 proc. dla kraju ogółem).

Najmniejszy udział osób rozwiedzionych zanotowano w woj. podkarpackim (5,0 proc.) i małopolskim (5,7 proc.).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.