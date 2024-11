Emerytura w krajach Europy. Jakie średnie kwoty otrzymują emeryci?

Jeśli chodzi o większe kraje Europy Zachodniej , czyli Niemcy , Francję i Hiszpanię , to średnie emerytury w rzeczonych państwach były bardzo zbliżone – wynosiły około 1400 euro miesięcznie ( 1457 euro we Francji, 1450 euro w Hiszpani i 1440 euro w Niemczech).

Emerytury w Polsce? Jak wypadamy na tle innych państw?

Na którym miejscu uplasowała się Polska? Okazuje się, że nasz kraj znacznie odbiegał od średniej emerytury w Europie, która wynosiła 1294 euro miesięcznie (około 5600 zł). Zgodnie z danymi Eurostatu , w 2021 roku Polacy mogli liczyć na średnią emeryturę w wysokości 538 euro miesięcznie . To około 2320 zł na miesiąc. Wyprzedziła nas między innymi Estonia ( 569 euro ). Z kolei tuż za nami uplasowała się Łotwa ( 421 euro ).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dane, z których można wyczytać, że średnia emerytura w Polsce w I kwartale 2024 roku wynosiła 3516,95 zł , co stanowi niemal dwukrotność emerytury minimalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł ). To zdecydowanie więcej niż wynika z danych Eurostatu za 2021 rok, jednak nadal mniej od średniej UE.

Co ciekawe, wspomniana kwota 3516,95 zł dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Jeśliby uwzględnić każdą płeć osobno, to wówczas średnia emerytura w przypadku kobiet wynosi 2792,86 zł, co jest znacznie mniejszą sumą niż świadczenie otrzymywane przez mężczyzn - 4103,07 zł. Różnica jest znacząca, a może ona wynikać z faktu, że kobiety przeważnie pracują krócej ze względu na niższy wiek emerytalny.