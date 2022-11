Polska Zmiany w emeryturach od nowego roku. Kogo obejmą i ile można zyskać?

Coroczna waloryzacja emerytur zgodnie z przepisami ma na celu podwyższenie ich tak, aby zrekompensować spadek wartości pieniędzy wobec podwyżek cen towarów i usług.

W związku z rekordową inflacją wielu Polaków zastanawia się, o ile wzrosną minimalne emerytury w 2023 roku. Do 1 marca wiele może się oczywiście zmienić, jednak na ten moment rząd szacuje, że przyszłoroczna waloryzacja powinna wynieść około 13,8 procent (nie mniej niż 250 zł brutto).

W teorii jest to dobra wiadomość, jednak nie dla wszystkich. "Fakt" zwraca uwagę, że część osób, która korzysta teraz ze zwolnienia z podatku, w przyszłym roku będzie musiała zapłacić obowiązkowo PIT.

Rząd zapowiedział, że po waloryzacji emerytur w 2023 seniorzy mogą spodziewać się wzrostu wysokości emerytur na poziomie 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Obejmie to seniorów pobierających miesięczne świadczenia do 1850 zł brutto.

Przy wyższych emeryturach podwyżki najprawdopodobniej będą mieć charakter procentowy na poziomie około 13,8%. Najniższa emerytura na tę chwilę wynosi 1338,44 zł brutto. Po waloryzacji w 2023 r. (według wstępnych przewidywań) kwota ta ma wzrosnąć do 1523,14 zł.

Niestety wysoka waloryzacja emerytur ma również swoje wady. Gdy 1 marca 2023 stanie się ona faktem, część seniorów ponownie zapłaci podatek dochodowy. W rozmowie z "Faktem" potwierdza to dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Waloryzacja świadczeń to prezent dla skarbówki. Im większa emerytura, tym wyższy PIT

Dla najbiedniejszych Polaków brak obowiązku opłacania PIT-u oznaczał dużą ulgę finansową. Przypominamy, że osoby, które otrzymują nie więcej niż 2500 zł miesięcznie, w 2022 roku mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

Jeżeli waloryzacja emerytury 2023 wyniesie 13,8 procent, to seniorzy, którzy dziś otrzymują świadczenie emerytalne w wysokości 2250 zł brutto i nie płacą podatku, od 1 marca na swoich kontach w banku zobaczą kwotę 2560,50 zł brutto.

Od tych pieniędzy trzeba będzie jednak odprowadzać podatek w wysokości około 7 zł miesięcznie, a kwota wzrośnie w zależności od wysokości świadczenia. Zatem im większa emerytura, tym wyższy PIT, a to oznacza, większy zysk dla skarbówki.

Waloryzacja kwoty wolnej od podatku może uratować sytuację. Czy jest na to szansa?

Negatywne skutki wysokiej waloryzacji emerytur najprawdopodobniej najbardziej odczują osoby pobierające wyższe świadczenia. "Fakt" obliczył, że Polacy, którzy otrzymują od państwa 3 tys. złotych brutto, do skarbówki co miesiąc oddają dziś ok. 60 zł.

Po waloryzacji w 2023 roku będzie to już 110 zł miesięcznie. W skali roku robi się z tego aż 1320 złotych. Problem ten można by było częściowo rozwiązać, wprowadzając waloryzację kwoty wolnej od podatku. Niestety na ten moment rząd nie ma takich planów, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo.

Tabela emerytur po waloryzacji. Wstępne wyliczenia

Osoby, które chcą sprawdzić, ile wzrośnie emerytura w 2023 roku, mogą zajrzeć do tabeli emerytur po waloryzacji, którą prezentujemy poniżej:

Zdjęcie Tabelka wzrostu emerytur po waloryzacji 2023 (szacunkowa), źródło: Interia Biznes / INTERIA.PL

