Ochrona jeży. Lasy Państwowe z apelem

Lasy Państwowe potraktowały zabawny wstęp we wpisie jako pretekst, by przypomnieć, że jesień to czas, w którym trzeba szczególnie uważać na jeże, bo ssaki te szukają teraz schronienia na zimę. Często przemieszczają się w nocy, w liściach i wysokich trawach, co sprawia, że trudno je zauważyć. "Potrafią przejść podczas nocnych wędrówek ok. trzech kilometrów" - przypominają Lasy Państwowe.