Policja dzieli się szczegółami o akcji "Tester". W ramach skoordynowanych działań na terenie ośmiu województw zatrzymano 23 osoby. Miały one rozpowszechniać nielegalne treści z udziałem dzieci. Zatrzymani przyznali się do winy. Zabezpieczono setki danych, a także należące do nich komputery oraz urządzenia przenośne.