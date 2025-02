Maciej Kieres jako reżyser. Stworzył ponad 20 filmów

"Od lat współpracował z Telewizją Polską, był autorem i realizatorem widowisk muzycznych realizowanych dla telewizji. To on stworzył popularny cykl filmowy 'Dolny Śląsk Pełen Historii', powołany do życia w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz w TVP3 Wrocław, w ramach którego wyreżyserował m.in. 'W służbie błękitnego krzyża', który to film w ubiegłym roku został nagrodzony podczas gali 18. FilmAT Festival" - podano w komunikacie wrocławskiego oddziału TVP.