Policjanci z Głuszycy po otrzymaniu zgłoszenia o rozbiciu szyby w salonie fryzjerskim złapali sprawcę na gorącym uczynku - nie wiedzieli jednak, że taki był jego cel. Pijany 30-latek rozpaczliwie szukał podwózki i postanowił sam na siebie donieść, by dostać się do domu w Wałbrzychu. Plan powiódł się jedynie częściowo - mężczyzna noc spędził nie we własnym łóżku, a w celi wałbrzyskiej komendy.