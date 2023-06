Pożar na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Płonie ciężarówka

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Dolnośląskie

Kłęby czarnego dymu nad A4 pod Wrocławiem. To skutek pożaru ciężarówki, do którego doszło we wtorek przed godz. 16. Zdarzenie miało miejsce na 151. kilometrze autostrady i na długi czas całkowicie uniemożliwiło kierowcom przejazd. Jak informują lokalne media, jezdnia jest już powoli odblokowywana, jednak utrudnienia mogą potrwać jeszcze jakiś czas.

Zdjęcie Pożar ciężarówki na A4 pod Wrocławiem / Gazeta Wrocławska / facebook.com