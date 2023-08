Funkcjonariusze lubińskiej policji rozwiązali sprawę kradzieży ciągnika. Pojazd przywłaszczony przez 25-latka nie wrócił jednak do rzekomego pokrzywdzonego. Okazało się, że on sam dokonał kradzieży tego ciągnika w 2019 r. Co więcej, wyremontował go, aby właściciel nie mógł rozpoznać zguby. Policjanci przekazali traktor prawdziwemu pokrzywdzonemu, który nie krył łez wzruszenia.