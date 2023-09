Do napaści na kobietę na tle seksualnym doszło we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 11 lutego 2023 roku. Jak przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, sprawca przy popełnieniu tego przestępstwa dusił swoją ofiarę paskiem, a także użył paralizatora.

Funkcjonariusze od tego czasu prowadzą czynności w sprawie, jednak do tej pory nie doprowadziły one do zatrzymania podejrzanego.

Wrocław. Tajemniczy mężczyzna poszukiwany. Są zdjęcia

Teraz policja z Wrocławia zdecydowała się opublikować wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą albo być w posiadaniu informacji co do przestępstwa.

Funkcjonariusze apelują o pomoc do osób, które rozpoznają poszukiwanego mężczyznę ze zdjęcia i posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat. Są one proszone o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod nr tel.: 790 855 412 lub drogą elektroniczną na skrzynkę kontaktową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod adresem: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl.

Jak przekazano w komunikacie KMP we Wrocławiu, osobom, które przekażą informacje w sprawie zagwarantowana jest anonimowość.

