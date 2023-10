Minionej niedzieli, podczas gdy dzieci bawiły się na placu zabaw doszło do ostrzelania szkoły w Wałbrzychu. Wystrzelone w stronę budynku metalowe kulki zniszczyły 62 szyby. To kolejne takie zdarzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Wałbrzych: Ktoś ostrzelał szkołę. "Kulka przeleciała koło ucha dziewczynki"

- Jedna kulka przeleciała koło ucha dziewczynki, odbiła się od płotu - mówiła na antenie Polsat News Katarzyna Chomicka, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu. Dziecku nic się nie stało.

Do poprzedniego ataku, na ten sam budynek, doszło w wakacje, wtedy również zniszczono okna. Jak podkreśliła dyrektorka placówki, zniszczeniu uległy 62 szyby. - Tym razem to są te same szyby, tam gdzie były np. dwie dziury, teraz pojawiły się kolejne dwie - dodała.

O zdarzeniu dyrekcję poinformowały uczennice, które w niedzielę spędzały czas przy placu zabaw. Wtedy dostrzegły, że ktoś strzela w kierunku szkoły. Straty, jakie poniosła szkoła, sięgają blisko 50 tys. złotych.

Szkoła w Wałbrzychu ostrzelana metalowymi kulkami. Policja apeluje

Wałbrzyska policja poinformowała w piątek, że prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie, kto stoi za ostrzelaniem szkoły.

- Apelujemy do mieszkańców, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tego, kto użytkuje takie urządzenie na metalowe kulki. Być może przyczyni się to do tego, że zatrzymamy takiego sprawcę i więcej takiego czynu nie popełni - powiedział kom. Marcin Świeży.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 znajduje się na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze, naokoło znajdują się wysokie bloki. Jak poinformował policjant, "na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było stworzenia zagrożenia dla osób, to było w godzinach popołudniowych".

- Dostaliśmy informację od dyrekcji szkoły, że doszło do ostrzelania, ale nie wiadomo, z jakiego przedmiotu. Może to być nowoczesna proca, może to być tzw. air soft gun na metalowe kulki - poinformował kom. Świeży.

Pracownicy szkoły doliczyli się kilkudziesięciu uszkodzonych szyb. Za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

