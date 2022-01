Kolejka karetek przed szpitalem w Lubinie. Interweniował poseł KO

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

- Jestem schorowany człowiek, powinni coś zrobić, a nie trzymają złośliwie - mówił posłowi Koalicji Obywatelskiej Piotrowi Borysowi pacjent po czterech udarach, który przez wiele godzin czekał w karetce na przyjęcie do szpitala w Lubinie (woj. dolnośląskie). W innych karetkach - także stojących przed placówką - również znajdowali się pacjenci. - Panie Niedzielski, proszę o natychmiastową reakcję, zanim dojdzie do tragedii - apelował Borys do ministra zdrowia.

Zdjęcie Przed szpitalem w Lubinie czekały karetki z pacjentami, wśród nich mężczyzna po czterech udarach, a także kobieta, która udaru doświadczała w tamtym momencie / Piotr Borys / Twitter