Stołówka w kancelarii premiera. Dania są "bardzo nierówne"

Jak smakuje jedzenie w kancelarii premiera? Znany youtuber sprawdza

Pierwszą pozycja, którą spróbował Książulo, była zupa, a konkretnie krem z marchwi i pomarańczy . Porcja kosztowała osiem złotych, co, jak przyznał, nie jest wysoką ceną. - To naprawdę smakuje restauracyjnie . (...) Porcja też solidna - ocenił. Drugą dostępną tego dnia zupą była grochówka . Ona także przypadła do gustu youtuberowi, choć, jak przyznał, cena nie była w tym przypadku aż tak atrakcyjna, ponieważ zupa była "mniej konkretna".

- 20 zł za to? Przychodziłbym co dzień. Przepyszne to jest - powiedział po spróbowaniu bitek. - Śmieszne pieniądze, jak na to, jak to smakuje, jakie to jest świeże, jak to jest dobre i ile tego jest - zachwycał się nad stripsami.