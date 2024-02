Kawałek mięsa w ramach dekoracji i sos wieprzowy trudno określić jako elementy idealnie pasujące do kawy. Jednak nie dla chińskiego Starbucksa, który nową pozycję - kawę o smaku wieprzowiny - postanowił wprowadzić do swojego menu z okazji Księżycowego Nowego Roku.

Nowa kawa w chińskim Starbucksie. O smaku wieprzowiny

We wpisie dodano również, że nowy napój ma wprowadzać "tradycyjne noworoczne zwyczaje do kawy". Zgodnie z deklaracjami ma on także łączyć "nieoczekiwane pikantno-słone i słodkie smaki".