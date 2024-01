Do zdarzenia doszło w grudniu w mieście Pittsburgh w Pensylwanii . Właściciele psa zostawili na blacie w kuchni kopertę wypchaną banknotami w 50 i 100 dolarowych nominałach. Miała to być zapłata dla wykonawcy, który montował im ogrodzenie.

Pies zjadł cztery tysiące dolarów

Bank wymienił pieniądze na nowe

Właściciele psa są zszokowani całą sytuacją. - On jest bardzo specyficzny. Możesz zostawić na stole stek, a on by go nie dotknął, bo nie ma motywacji do jedzenia. Ale najwyraźniej jego motywacją są pieniądze - powiedziała Carrie Law.