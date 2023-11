Bezdomny wygrał na loterii. Po radości nadeszło rozczarowanie

Gdy mężczyzna poszedł po wygraną do kolektury, w której wypełnił kupon, jej właściciel był bardzo szczęśliwy. Powiedział lokalnym mediom: "Jesteśmy wszyscy zadowoleni, Gianluigi zasłużył na to. Najpierw spał na ławkach, czasem był podopiecznym Caritas, ale teraz będzie miał inne możliwości".

Jednak po tej radości nadeszło rozczarowanie, ponieważ po to, by odebrać nagrodę, potrzebny jest numer identyfikacji podatkowej oraz ważna karta ubezpieczenia zdrowotnego. Okazało się, że mężczyzna nie ma ważnych dokumentów i to stało się bardzo trudną do pokonania przeszkodą.