Brutalny atak na niepełnosprawnego miał miejsce w piątek ok. godz. 1:30 przed lokalem BSB The Waterside w Bristolu. We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ukazujące całe zajście. Na filmie widać, jak mężczyzna w szarej bluzie atakuje osobę na wózku inwalidzkim.

Napastnik uderza ofiarę pięścią w twarz, powodując wywrócenie mężczyzny na wózku na chodnik. W tle usłyszeć można zdezorientowanych świadków. - Przecież to niepełnosprawny. Nie, nie, nie - reaguje na zdarzenie jedna z osób.



Zgodnie z relacją osób znajdujących przed lokalem, agresor miał zdenerwować się na niepełnosprawnego, który rzekomo przejechał mu wózkiem po stopie. Na nagraniu widać ochroniarzy, którzy nie reagują na akt agresji.