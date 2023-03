Brutalny atak na 13-latkę miał miejsce w Heide w Szlezwiku-Holsztynie pod koniec lutego. Jednak dopiero we wtorek 21 marca sieć obiegło nagranie ukazujące nastolatki znęcające się nad koleżanką.



Nie publikujemy filmu ze względu na jego drastyczność. Wideo ze zdarzenia ujawnia także wizerunek ofiary.

Niemcy. Brutalny atak na 13-latkę. Podpalono jej włosy

Na nagraniu widać, że dziewczyny biją i wyzywają swoją ofiarę. Jedna z agresorek w pewnym momencie pluje 13-latce w twarz. Napastniczki ignorują błagania o litość i cały czas znęcają się nad młodą dziewczyną w czerwonej koszulce.

- Siadaj, nie pozwolę Ci tak łatwo odejść - zwraca się do 13-latki jedna z prowodyrek zajścia.

Z relacji niemieckich mediów wynika, że nastolatki okradły wcześniej 13-latkę z kurtki i telefonu.

Napastniczki miały także gasić papierosy na policzkach swojej ofiary. Na koniec podpaliły również włosy dziewczyny.

Opluły ją, podpaliły włosy. 13-latka w szpitlau na obserwacji

Atak na 13-latkę został przerwany przez jednego z przechodniów. - Dostrzegł niebezpieczeństwo, w jakim znalazła się moja córka i pomógł jej, gdy poprosiła go o pomoc. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni - opisała matka ofiary.

13-latka trafiła na obserwację do szpitala. Niemiecka policja wszczęła śledztwo w sprawie incydentu. Do tej pory udało się zidentyfikować sześć podejrzanych.



Funkcjonariusze poinformowali, że do zdarzenia doszło po drodze do szkoły. Nastolatki w wieku od 12 do 17 lat są oskarżone o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i kradzież. Nie wszystkie zostały jak dotąd przesłuchane.

- Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 14 lat, nie mogą być ścigane na podstawie zapisów Kodeksu karnego. Dlatego nie prowadzimy przeciwko nim żadnego postępowania - przekazała Jonna Ziemer z prokuratury w Itzehoe.

Małoletnie napastniczki mogą zostać przesłuchane w obecności psychologa. Niemiecka policja i prokuratura dla dobra śledztwa nie podają więcej szczegółów.