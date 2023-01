Ciało 74-letniej Marii Hernandez odkryto w połowie zeszłego tygodnia. Siostra kobiety przyszła do jej mieszkania na Manhattanie, ponieważ zaniepokoiła się brakiem kontaktu z seniorką. Na miejscu okazało się, że Maria Hernandez nie żyje. Padła ofiarą brutalnej napaści.

Związana, zakneblowana, przykryta stosem ubrań

"The New York Post" podaje, że ciało kobiety leżało pod stosem ubrań. 74-latka była związana i zakneblowana. Jak wynika z informacji przedstawionych przez prokuraturę, ofiara miała liczne obrażenia na ciele. Wszystko wskazuje również na to, że sprawca zgwałcił 74-latkę lub próbował tego dokonać. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety było uduszenie.

W sprawie zatrzymano 47-letniego mężczyznę, który pracował w budynku. Przed zbrodnią miał zejść do pomieszczeń technicznych w piwnicy i wyłączyć zabezpieczenia. Szczegółów nie podano, nie wiadomo również czy istnieje nagranie ukazujące podejrzanego podczas tej czynności.