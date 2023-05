Salwador: Wybuch paniki na stadionie. Dziewięć osób zginęło, 90 zostało rannych

Co najmniej dziewięć osób zostało stratowanych na śmierć, a ponad 90 zostało rannych podczas meczu piłkarskiego w stolicy Salwadoru San Salvador. Do wybuchu paniki na stadionie doprowadziła prawdopodobnie próba sforsowania zamkniętych bram obiektu przez kibiców próbujących przedostać się na jego teren. Prezydent kraju zapowiedział, że odpowiedzialni za to zdarzenie poniosą karę.

Zdjęcie Podczas wydarzeń na stadionie zginęło 9 osób, a 90 zostało rannych / Francisco Alabi / Twitter