Niepokojące doniesienia z Korei Północnej. Reżim Kima ogłasza sukces

Korea Północna testuje pociski. "Skok technologiczny"

Co istotne hipersoniczny pocisk średniego zasięgu miał być napędzany na paliwo stałe. Zostało to określone w północnokoreańskiej prasie jako "absolutna wyższość" technologiczna . Podobne próby Pjongjang przeprowadził już w połowie stycznia tego roku.

Strona południowokoreańska przekazała wtedy, że reżim Kima mógł osiągnąć "skok technologiczny". Korea Północna po raz pierwszy przetestowała pocisk hipersoniczny we wrześniu 2021 roku, a następnie przeprowadziła dwie kolejne próby w styczniu 2022 roku.

Nieuchwytne pociski

Pociski hipersoniczne w teorii mają zdolność do poruszania się wielokrotnością prędkości dźwięku i mogą być bardzo zwrotne w locie. To z koeli ma czynić je niemal niemożliwymi do zestrzelenia.