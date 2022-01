​Niemcy: Polak dachował na autostradzie. Powodem zapalniczka

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Do wypadku z udziałem polskiego kuriera doszło we wtorek na autostradzie A7 w Niemczech. Kierowca schylił się, by podnieść zapalniczkę, która spadła mu pod nogi. W tym momencie jego auto zaczęło dachować.