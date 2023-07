Naukowcy dokonali czegoś niezwykłego. "Dziewicza ciąża"

"Bkscytujące było obserwowanie, jak samica muchy samodzielnie wytwarza zarodek"

"My jako pierwsi pokazaliśmy, że można wymusić partenogenetyczne rozmnażanie u zwierząt" - powiedział dr Alexis Sperling z University of Cambridge, główna autorka artykułu opublikowanego na łamach "Current Biology".

"U naszych genetycznie zmanipulowanych much wyglądało to tak, że samice czekały na pojawienie się samca przez połowę swojego życia , czyli ok. 40 dni, ale, jeśli go nie znalazły, poddawały się i zaczynały rodzić partenogenetycznie" - opowiada autorka publikacji.

Partenogeneza to wartościowa strategia rozmnażania się

"Jeśli presja selekcyjna na dziewicze narodziny szkodników utrwali się, a wydaje się, że tak właśnie się obecnie dzieje, ostatecznie doprowadzi to do ich rozmnażania tylko w ten sposób, co może się stać prawdziwym problemem dla rolnictwa, ponieważ samice będę wydawać na świat kolejne pokolenia samych samic, przez co zdolność gatunku do rozprzestrzeniania się wrośnie dwukrotnie" - mówi dr Sperling.