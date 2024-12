Magdeburg ogłasza żałobę. Kondolencje płyną z całego świata

Burmistrz miejscowości Simone Borris wyraził kondolencje dla rodzin zmarłych i głębokie współczucie dla wszystkich poszkodowanych. "Jestem zszokowany, głęboko poruszony i całym sercem łączę się z ofiarami i ich bliskimi. Stworzymy przed zachodnim wejściem kościoła św. Jana okazję do zatrzymania się , aby móc w ten sposób opłakiwać ofiary i złożyć im kwiaty w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zbrodni. (...) W sobotę o godzinie 19:00 w katedrze odbędzie się godzina pamięci , aby zjednoczyć się jako społeczeństwo w tych trudnych czasach" - podał burmistrz.

Magdeburg. Atak na jarmarku bożonarodzeniowym

Departament wspomniał, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Niemcom w usuwaniu szkód i ustalaniu okoliczności ataku. " Niemcy są jednym z naszych najbliższych partnerów i najsilniejszych sojuszników, a my stoimy z nimi ramię w ramię dzisiaj i w nadchodzących tygodniach" - dodał. Osobne kondolencje przekazał także Pentagon .

Zamach w Magdeburgu. Inne jarmarki wzmocniły środki bezpieczeństwa

Do ataku w Magdeburgu doszło w piątek o godzinie 19:04. Zaraz potem kierowca został zatrzymany i trafił do aresztu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ma 50 lat i pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Premier Saksonii-Anhalt dodał, że mieszka on w Niemczech od wielu lat i pracuje jako lekarz.