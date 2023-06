30-letni Malcolm Trimble chciał okraść jeden ze sklepów w Durham w Anglii. Położył piwo na sklepowej ladzie i nagle wyciągnął nóż kuchenny, który miał schowany w rękawie. Zamaskowany mężczyzna zaczął grozić sprzedawcy ostrym narzędziem.

Nagranie z całego zdarzenia pojawiło się w sieci. Widać na nim, jak pracownik ucieka ze swojego stanowiska i zamyka złodzieja w środku. Mężczyźni zaczęli szarpać za drzwi. Po chwili sprzedawca aktywował system, który opuszcza metalowe żaluzje. Sprawca próbował wydostać się ze sklepu, jednak przegrał z roletami i utknął.

Wideo youtube

Anglia: Próbował okraść sklep. Nie dał raty metalowym roletom

Na filmie widać, że mężczyzna nie był w stanie prześlizgnąć się na zewnątrz. Leżał przygnieciony przez rolety, aż do przyjazdu policji. "Nie mógł się ruszyć, ponieważ jego głowa była przyciśnięta do szklanych drzwi, a ciężar rolet przygwoździł go do ziemi" - dodaje "Daily Mail".

Złodziejowi nie pozostało nic innego, jak czekać na funkcjonariuszy, których wezwał pracownik. 30-latek sięgnął po swój łup i otworzył puszkę piwa. Kiedy policja po trzech minutach dotarła na miejsce, uniesiono rolety i uwolniono sprawcę z metalowej pułapki, a następnie aresztowano go.