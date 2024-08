Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 12.15 na odcinku Turek - Uniejów. Poszkodowane zostały cztery osoby dorosłe z busa. Jak ustalił Polsat News, na miejscu lądował śmigłowiec LPR, by zabrać rannych do szpitala. W dwóch z trzech biorących udział w zdarzeniu pojazdach były dzieci, lecz one nie poniosły obrażeń.