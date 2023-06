Sześć reniferów zagryzionych w Wielkopolsce. Wiele niewiadomych

Oprac.: Sebastian Przybył Wielkopolskie

Sześć reniferów zostało zagryzionych w wielkopolskim gospodarstwie turystycznym. Policja twierdzi, że do dramatu przyczyniły się bezpańskie psy lub wilki. Poszkodowani uważają jednak, że widzieli agresywne zwierzęta i w ich opinii miały one obrożę, a bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą właściciele. - Winnych będziemy szukać, aż do skutku i zrobimy wszystko, co się da, by zostali ukarani z całą możliwą mocą - mówi gospodarz Aleksander Dyczek.

Zdjęcie Renifery zostały zaatakowane według policji przez dzikie psy lub wilki / zdj. ilustracyjne / Omar Marques / Anadolu Agency / AFP