Sąd w Orenburgu uznał, że ogłoszenie o sprzedaży kapusty sprowadzonej z Polski zagraża bezpieczeństwu Rosji. Jak ustaliła "Nowaja Gazieta", sąd nie mógł ukarać ogłoszeniodawcy, ponieważ firma "Bałkański Dom Handlowy" od dwóch lat nie istnieje. Za to czasowo ograniczono dostęp do portalu, który opublikował anons.

Ogłoszenie o sprzedaży kapusty pekińskiej sprowadzonej z Polski zmieścił portal agrobook.ru, należący do wydawnictwa "Rolnik".

Skargę na treść anonsu złożyli funkcjonariusze orenburskiego oddziału prokuratury transportowej. W uzasadnieniu napisali, że handel warzywami z Polski narusza istniejące zakazy i ograniczenia, a tym samym zagraża "interesom i bezpieczeństwu Rosji".

Dziennik "Nowaja Gazieta" ustalił, że skarga i późniejsze orzeczenie sądu są bezpodstawne, ponieważ ogłoszenie było opublikowane w 2013 roku, czyli niemal rok przed wprowadzeniem przez Rosję embarga na produkty spożywcze z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

