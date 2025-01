Wyszła do sklepu i zniknęła. Szukają 24-letniej Karoliny

Trwają poszukiwania 24-letniej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic (woj. śląskie). Kobieta wyszła w piątek z domu, by udać się do pobliskiego sklepu, ale nigdy tam nie dotarła. Do tej pory nie skontaktowała się z bliskimi. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach.