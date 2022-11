Po sieci krąży filmik z księdzem w roli głównej. Przedstawia w nim swoim parafianom wytyczne, jak powinni go ugościć na kolędzie. Nie wiadomo, kto jest autorem wideo. Prawdopodobnie jest to fragment transmisji online mszy świętej.

Portal rybnik.com.pl ustalił, że nagranie zostało wykonane w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy, a duchowny, którego na nim widać, to ks. Kazimierz Cichoń, administrator parafii.

- Proszę, o ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem, 10 minut przed kolędą, i później nas odwieźć. Gdyby to był oczywiście jakiś problem albo tu gdzieś blisko, to oczywiście nie trzeba przyjeżdżać - mówił ks. Cichoń.

Kolęda. Ksiądz: Z chęcią zjem, ale nie w każdym domu

Następnie części ogłoszenia duchowny dodał, że "jeśli chodzi o posiłki, to z chęcią zje", ale "nie w każdym domu". Jak doprecyzował, najchętniej spożyje posiłek "mniej więcej w połowie i na końcu" trwającej przez cały dzień wizyty duszpasterskiej.

- Natomiast ja jestem na diecie i niewiele mogę, trzeba też uważać na to. Jeśli chodzi o picie, to piję tylko zwykłą, czarną herbatę bez żadnych dodatków, jeszcze taką słabszą. To jest jedyne, co piję. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu, co tam mogę, wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Pieczywo białe, bez dodatków. Jeśli chodzi o jakieś ciasta, to najlepiej babka lub drożdżowe. Jakieś lekkostrawne, nie jakieś takie ciężkostrawne - powiedział.