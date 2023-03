Egzekwowanie sankcji wobec rosyjskich oligarchów oraz instytucji postępuje w Niemczech powoli. Aktywa o wartości około 5,25 mld euro są obecnie zamrożone lub objęte zakazem transakcji. Wynika to z odpowiedzi Ministerstwa Finansów, skierowanej do Christiana Görke, posła Partii Lewica.

Christian Görke skrytykował fakt, że "tak zwane przepisy dotyczące egzekwowania sankcji nie są skuteczne, zaś niemieccy śledczy nadal błądzą po omacku".

"Od grudnia zamrożono tylko śmieszne 200 milionów euro aktywów oligarchów, a przez ostatnie sześć miesięcy było to tylko miliard. Ani jeden oligarcha nie zgłosił swoich aktywów od grudnia" - zaznaczył poseł.

Obowiązek zgłaszania to tylko "papierowy tygrys", ponieważ nie został rozszerzony na wszystkie firmy i osoby objęte ustawą o praniu pieniędzy. "Banki i notariusze wówczas również musieliby zgłaszać aktywa swoich klientów oligarchów. Teraz widzimy otrzeźwiający wynik" - dodał Christian Görke.

Jak ponadto wynika z odpowiedzi rządu, dotychczas ośmiu oligarchów zgłosiło do Bundesbanku łącznie 31 pozycji majątkowych, których wartość w sumie wynosi około 577 milionów euro. Jest podzielona między salda rachunków, udziały w spółkach i papiery wartościowe.

Co z majątkami rosyjskich oligarchów w Niemczech? "Pieśń przyszłości"

- Minister finansów Christian Lindner wprawdzie chwalił się planem skuteczniejszej walki z praniem brudnych pieniędzy, przestępczością finansową i egzekwowaniem sankcji wobec oligarchów za pomocą nowego organu, czyli Federalnego Urzędu Kryminalnej Policji Finansowej (Bundesfinanzkriminalamt) - powiedział poseł agencji Reuters. - Ale to nie przejdzie do 2025 roku, więc to tylko pieśń przyszłości. A my potrzebujemy odpowiedzi na rok 2023.

Według raportu "Welt am Sonntag" z ubiegłego miesiąca majątek o łącznej wartości 5,3 miliarda euro składa się z aktywów należących do różnych rosyjskich "podmiotów", w tym rosyjskiego banku centralnego, oprócz osób fizycznych i firm z unijnej listy sankcji.

Według raportu Centralny Urząd ds. Egzekwowania Sankcji (Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung / ZfS), który ma rozpocząć pracę na początku roku, jest nadal tworzony. "Dalsza rozbudowa personelu jest stale kontynuowana" - poinformowało gazetę Ministerstwo Finansów.



Redakcja Polska Deutsche Welle